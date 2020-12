Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje a eficácia das medidas de restrição contra a pandemia de covid-19 adotadas nas últimas duas semanas sobre a redução do número de novos casos de contágio.

"A evolução da pandemia evidencia bem que as medidas que têm sido adotadas têm produzido efeitos, quer na redução de casos, quer na diminuição significativa de novos casos por semana", afirmou o líder do Governo, sustentando que, apesar da "evolução positiva, é fundamental manter as medidas, que continuam a ser necessárias.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, no qual foram definidas as medidas de enquadramento para o Natal e o Ano Novo, António Costa exibiu também um gráfico com a evolução da pandemia nos últimos meses, a partir do qual assinalou o impacto dos diferentes estados colocados em vigor no país.