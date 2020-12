Covid-19

O primeiro-ministro declarou hoje que o Governo "ouve com atenção" e informa sempre previamente o Presidente da República sobre as medidas contra a covid-19, mas cabe ao chefe de Estado esclarecer se concorda com essas medidas.

Esta garantia foi deixada por António Costa em conferência de imprensa, no Palácio Nacional de Ajuda, em Lisboa, após ter anunciado as medidas que vão vigorar até ao próximo dia 23 no quadro do estado de emergência.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro reiterou a tese de que há entendimento em relação à forma de diálogo que se estabelece entre o Governo e o Presidente da República, quer sobre o decreto presidencial, quer sobre as medidas a adotar pelo executivo.