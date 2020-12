Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou hoje que o Estado se imiscua na organização da vida familiar, não tendo por isso o Governo determinado, em relação ao Natal, limite máximo de número de pessoas ou forma de confraternização.

Na conferência de imprensa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, na qual foram anunciadas as medidas de restrição para as próximas semanas devido à pandemia e os planos para o Natal, António Costa foi questionado sobre o porquê de, ao contrário de outros países, o Governo não ter decretado um número máximo de pessoas que possam estar em cada casa nesta celebração.

"O nosso entendimento é que não deve ser o Estado a imiscuir-se na organização da vida familiar e, portanto, as famílias têm hoje já suficiente informação para saberem que todos os encontros são momentos de risco", respondeu.