Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que os portugueses têm uma "via verde" para celebrar o Natal e Ano Novo, mas advertiu que se a situação epidemiológica se agravar o Governo não hesitará em "puxar o travão de mão".

"Tenho de ser franco e falar claro e verdade aos portugueses: Se as coisas não continuarem a correr como até aqui, se as coisas se alterarem radicalmente, se voltarmos a ter um crescimento exponencial da epidemia, teremos de puxar o travão de mão", declarou António Costa.

Falando em conferência de imprensa no Palácio Nacional da Ajuda, António Costa anunciou que o Governo tenciona aligeirar as restrições no período de Natal e Ano Novo caso a atual tendência de redução do índice de transmissibilidade do novo coronavírus e de descida do aumento de novos casos de infeção permaneça nos próximos 15 dias.