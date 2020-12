Covid-19

A semana entre os dias 29 de novembro e hoje registou a maior descida na variação semanal de novos casos de covid-19 desde outubro, segundo indicou o primeiro-ministro, que justificou assim a continuidade das medidas restritivas em vigor.

Na sequência da reunião do Conselho de Ministros, no qual foram definidas as medidas a serem observadas ao abrigo da renovação do estado de emergência, que vigora até às 23:59 de 23 de dezembro e na quadra natalícia, António Costa salientou os "efeitos" das mesmas e que foram explicitadas num gráfico com a evolução do número de novos casos por semana.

Os últimos sete dias traduziram-se em 27.934 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, o que representa uma quebra de 6.802 face à semana anterior.