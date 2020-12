Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, defendeu hoje que os países do Golfo devem ser consultados se o acordo nuclear com o Irão for reativado pelos Estados Unidos.

"O que esperamos acima de tudo é que nós e os nossos outros amigos na região sejamos plenamente consultados sobre as negociações com o Irão", disse Faisal bin Farhan Al-Saud, citado pela agência de notícias France Presse.

Para o chefe da diplomacia saudita, que falou à AFP à margem de uma conferência sobre segurança em Manama, no Bahrein, esta será a "única forma de chegar a um acordo duradouro".