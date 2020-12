Actualidade

A consultora NKC African Economics considerou que os credores privados e as instituições multilaterais têm de trabalhar em conjunto para complementar as iniciativas oficiais de alívio da dívida, que não chegam para compensar os efeitos da crise económica.

"A Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) é um bom ponto de partida para dar alívio da dívida e construção de capacidade institucional que é requerida ao abrigo do acordo e será crítico para garantir a sustentabilidade da dívida a longo prazo", lê-se numa análise à dívida pública dos países africanos feita pelos analistas da NKC African Economics.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, estes analistas da filial africana da Oxford Economics alertaram, no entanto, que "a natureza da crise vai obrigar os agentes privados e as multilaterais a trabalharem em conjunto para criar soluções criativas".