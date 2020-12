Covid-19

Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) apenas quatro concelhos, Almada, Barreiro, Lisboa e Loures, continuam com "risco muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus, mantendo o recolher obrigatório às 13:00 nos dois próximos fins de semana.

Oito municípios da AML desceram do nível de "risco muito elevado" para o 'patamar' do "risco elevado" - Amadora, Cascais, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira -, de acordo com a lista divulgada hoje após a reunião do Conselho de Ministros que fixou as medidas de combate ao novo coronavírus que irão vigorar a partir de quarta-feira.

Assim, como o novo estado de emergência estará em vigor desde as 00:00 de quarta-feira, dia 09 de dezembro, até às 23:59 de dia 23 de dezembro, nos fins de semana de 12 e 13 de dezembro e de 19 e 20 de dezembro na AML o recolher obrigatório a partir das 13:00 apenas será aplicado nos quatro concelhos considerados de "risco muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus (Almada, Barreiro, Lisboa e Loures).