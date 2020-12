Óbito/Pedro Camacho

O Presidente da República lamentou hoje a morte do ex-diretor de informação da Agência Lusa Pedro Camacho, considerando que deixa uma marca na comunicação social portuguesa e teve uma "longa e brilhante carreira" como jornalista.

Esta mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa foi publicada no portal da Presidência da República na Internet.

"Com uma longa e brilhante carreira como jornalista, no Diário de Notícias, no Público, antigo diretor da Visão e da Agência Lusa, Pedro Camacho deixa a sua marca na comunicação social portuguesa e deixa também memórias de competência, camaradagem e profunda argúcia junto dos seus leitores e dos seus companheiros de profissão", refere-se nesta nota.