Actualidade

O FC Porto subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Tondela, por 4-3, em jogo da nona jornada.

Zaidu (04 minutos), Marega (36 e 48) e Taremi (56) marcaram os golos dos 'dragões', com Mario González (20 e 74) e Rafael Barbosa (33) fizeram os tentos do Tondela, que ainda não tem vitórias como visitante.

O FC Porto, que somou o terceiro triunfo consecutivo, subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 19 pontos, a quatro do líder Sporting e com mais um do que o Sporting de Braga e o Benfica, que têm menos um jogo, com o Tondela a seguir na 14.ª posição, com oito pontos.