Óbito/Pedro Camacho

A ministra da Cultura emitiu hoje uma nota de pesar na qual "lamenta profundamente" a morte de Pedro Camacho, ex-diretor de informação da Agência Lusa e destaca a sua competência e dedicação numa carreira profissional dedicada ao jornalismo.

No texto divulgado pelo seu gabinete, a ministra Graça Fonseca recordou que Pedro Camacho, "como reconhecimento pela excelência do seu trabalho, foi convidado a assumir as funções como diretor de informação da Agência Lusa, entre 2015 e 2018, desempenhando desde então o cargo de diretor de Inovação e Novos Projetos".

Na nota, a ministra da Cultura sublinhou que "a sua competência e a sua dedicação foram fundamentais para que a Agência Lusa mantivesse o seu serviço noticioso de referência".