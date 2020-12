Actualidade

O representante permanente de Portugal junto da NATO, Pedro Costa Pereira, afirmou à Lusa que, apesar de a organização querer adquirir uma perspetiva "mais global", Portugal não irá perder a sua centralidade na Aliança.

"Aquilo que é um traço comum pesado da nossa história é a nossa presença nos oceanos, ou seja, no mundo. Dificilmente poderemos olhar para um país que tem uma tal dimensão e projeção global - que é muito acima da nossa dimensão - como sendo um país que tem pouco a dizer ou a fazer numa dimensão de projeção mais global da própria Aliança", frisou o embaixador em entrevista à Lusa.

Pedro Costa Pereira reagia assim ao relatório NATO 2030, publicado na terça-feira, que afirma que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) "deve delinear um plano global sobre como parcerias em várias regiões do mundo poderão ser utilizadas para promover os interesses estratégicos da NATO numa era de maior competição geopolítica".