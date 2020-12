Actualidade

Ana Silveira, de 30 anos, começou por fazer vida como "artista de esports" e hoje é gestora de comunidade no portal HLTV, um dos mais importantes no setor, em particular para Counter-Strike: Global Offensive.

Natural de Vila Nova de Gaia, 'Nini' trabalha há vários anos neste setor que descreve à Lusa como "um bicho que cresceu sozinho" e que "veio para ficar", mesmo com 'dores de crescimento' que vão da forma como a comunidade percebe essa evolução ao retorno dado ao investimento, a nível global de várias centenas de milhões de euros, que tem entrado.

Antes de estudar design de comunicação, quando "nem imaginava" que viria a trabalhar na área, já a encontravam a "jogar em LANs no café", ou seja, em torneios físicos, mas ainda longe de ser visível que "as coisas se expandissem" como aconteceram no mercado.