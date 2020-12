Actualidade

Uma exposição com obras de três artistas sobre contágio e direitos humanos, inspiradas no impacto da pandemia de covid-19, vai abrir ao público na quarta-feira, no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), no Chiado, em Lisboa.

"Face à Vida Nua" é o título desta mostra, com curadoria de Emília Tavares, que aborda o atual momento disruptivo "de medo, insegurança e desigualdade" enfrentado pela humanidade, segundo informação do sítio 'online' do MNAC.

Na exposição, Luciana Fina apresenta um filme realizado no primeiro surto pandémico deste ano, em que se confronta com a devastação da paisagem natural por especulação imobiliária, "quando a pandemia parecia trazer uma nova esperança de repensar a sistémica agressão aos ecossistemas", segundo um texto do museu.