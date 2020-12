Actualidade

O músico Jorge Queijo vai lançar sete discos, em sete horas, no dia 13 de dezembro, anunciou o próprio, completando assim a série de 10 a que se propôs no começo do ano.

"O ano tem sido difícil, com estadias em casa prolongadas onde o tempo deixou de ter a conotação conhecida e que me conduzia na minha rotina. Procurei manter o desafio, os sete discos lançados são o resultado de uma pesquisa ao arquivo de gravações e de novos registos feitos em tempo de pandemia", pode ler-se num texto de apresentação dos sete lançamentos, que vão acontecer entre as 11:00 e as 17:00 do dia 13.

A ideia original, revelada em janeiro com o lançamento de "Adufes & Pandeiro", era editar um disco por mês, incluindo uma pausa em julho e agosto, mas a pandemia modificou os planos iniciais, obrigando Jorge Queijo a recorrer ao arquivo, embora ainda tenha conseguido gravar alguns dos trabalhos planeados.