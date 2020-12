Covid-19

A Rússia registou 29.039 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo recorde consecutivo de infeções diárias, revelaram hoje as autoridades sanitárias do país.

De acordo com as estatísticas oficiais, só no último dia morreram 457 pessoas vítimas do novo coronavírus na Rússia, elevando para 43.141 o número de mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia.

A cidade de Moscovo, principal foco da doença no país, que arrancou no sábado com a campanha de vacinação, contabiliza mais 7.512 casos e 72 mortes devido à covid-19.