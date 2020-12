Actualidade

As mesas de voto abriram hoje na Venezuela às 06:00 horas locais (10:00 GMT) para as eleições legislativas, nas quais os cidadãos irão escolher os deputados que vão formar a Assembleia Nacional (AN).

O Parlamento, atualmente com uma grande maioria de oposição e presidido por Juan Guaidó, será renovado em 05 de janeiro, quando os 277 legisladores que serão eleitos neste dia ocupam os seus lugares.

Uma hora antes da abertura oficial das mesas de voto, o Governo deu o tiro de partida para este dia, com atividades recreativas, como o lançamento de fogo-de-artifício acompanhado pela tradicional música de trompete, conhecida como "toque de diana", que é tocada sempre que se realiza uma eleição na Venezuela.