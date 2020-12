Presidenciais

A candidata presidencial Marisa Matias afirmou hoje que a sua campanha eleitoral cumprirá rigorosamente todas as condições sanitárias para a prevenção da covid-19, mas terá contactos com os cidadãos, embora num "formato diferente" do habitual.

Marisa Matias, eurodeputada e dirigente do Bloco de Esquerda, falava aos jornalistas no parque central da Amadora, distrito de Lisboa, no último dia de um conjunto de ações para recolha de assinaturas, tendo em vista a formalização da sua candidatura presidencial.

"Num contexto de pandemia, este processo não foi tão fácil como em outras ocasiões. Mas, com uma militância muito grande, já temos assinaturas mais do que suficientes. Estou aqui simbolicamente para agradecer a toda a gente que esteve envolvida neste processo e destaco que muito jovens de primeiro voto enviaram-nos diretamente assinaturas", declarou Marisa Matias.