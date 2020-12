Covid-19

Um surto de covid-19 numa exploração agrícola em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, infetou pelo menos 24 trabalhadores imigrantes, anunciou hoje o município.

Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, o município de Alcácer do Sal indica que os infetados são trabalhadores na exploração agrícola do Monte Novo do Sul.

"Recordamos que os casos ativos confirmados se encontram a ser devidamente acompanhados pela autoridade local de saúde", lê-se na nota.