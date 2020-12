Venezuela/Eleições

A oposição venezuelana, que tem como principal figura Juan Guaidó, avançou que a taxa de participação nas eleições legislativas que hoje decorrem na Venezuela foi inferior a 3% nas primeiras quatro horas da jornada eleitoral.

"Apenas 2,7% dos registados (nos cadernos eleitorais) foram votar, e como bem sabem, isto será verificado e irá refletir-se ao longo do dia, não subirá muito mais [a taxa de participação] com quase toda a certeza", afirmou, em declarações à comunicação social, a deputada Delsa Solórzano, membro do Observatório Antifraude, um organismo criado em novembro passado pelos deputados da oposição com assento na Assembleia Nacional (parlamento).

"Isto é evidente", reforçou a deputada, prosseguindo: "É visível nas ruas (...) temos relatos de toda a Venezuela (...), não há ninguém nas ruas".