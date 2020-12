TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) realiza na segunda-feira uma assembleia extraordinária, à distância, a pedidos de associados, para prestar informações sobre as ações a desenvolver no âmbito do Plano de Reestruturação da TAP.

A convocatória enviada pelo presidente da mesa de assembleia do SPAC, e a que a Lusa teve acesso, refere que "a assembleia de empresa dos pilotos da TAP Portugal" realizar-se-á em 07 de dezembro, "exclusivamente através de meios telemáticos", dada a situação atual provocada pela covid-19.

A "sessão extraordinária", "por requerimento de associados", conta com um ponto único: "Pedido de informação e esclarecimentos à direção do SPAC sobre atuais desenvolvimentos decorrentes do plano de reestruturação da TAP, ações em curso, estratégia desenvolvida e as ações previstas desenvolver pela direção do SPAC".