Venezuela/Eleições

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, votou hoje nas eleições legislativas e pediu aos venezuelanos para ultrapassarem as suas divergências através do debate, "da verdade de cada um", do respeito e do diálogo.

Numa longa declaração após depositar o voto, definiu "as instituições republicanas" como "a única forma em que se pode eleger", de acordo com a Constituição e "com o voto do povo".

Hoje nasce uma nova Assembleia Nacional [AN, parlamento]", afirmou e após criticar a anterior, onde a oposição garantiu ampla maioria nas legislativas de dezembro de 2015.