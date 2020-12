Actualidade

Os liberais pró-europeus no poder na Roménia e os seus rivais social-democratas estão praticamente empatados nas eleições legislativas de hoje na Roménia, com 29% e 30,5% dos votos, de acordo com projeções divulgadas após o encerramento das urnas.

De acordo com a sondagem realizada pelo Instituto CURS-Avangarde, o Partido Liberal, do primeiro-ministro Ludovic Orban (PNL), continua a ser o favorito para formar o futuro governo, aliando-se aos reformistas da aliança USR-Plus, a quem as projeções dão 16% dos votos, de acordo com a sondagem realizada pelo Instituto CURS-Avangarde.

Os liberais do PNL estão no poder desde o início da pandemia e nos últimos anos o país assiste a um braço de ferro entre o Presidente, Klaus Iohannis, considerado um pró-europeu - também apoiado pelo Fórum democráticos dos alemães da Roménia (FDGR, centro-direita) - e o Partido social-democrata (PSD), que se manteve longos anos no poder até à queda do seu carismático líder, Liviu Dragnea, acusado de abuso de poder e na prisão desde meados de 2019.