Covid-19

O Governo manteve hoje a equiparação de alguns atletas a profissionais, para não serem afetados pelas limitações à circulação, de acordo com o decreto que regula o estado de emergência.

"Para efeitos do presente decreto, as atividades de treino e competitivas dos atletas de seleções nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e feminino, bem como dos campeonatos internacionais, são equiparadas a atividades profissionais", lê-se.

Esta medida permite que os atletas e treinadores possam deslocar-se entre concelhos e não sejam afetados por outras medidas restritivas do estado de emergência.