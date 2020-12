Actualidade

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o maior evento literário brasileiro, que este ano se realizou virtualmente devido à covid-19, chegou ao fim no domingo, com mais de 60 mil visualizações, informou a organização.

A 18.ª edição da Flip, cuja programação teve início na quinta-feira e terminou no domingo, foi palco de 12 mesas virtuais, sendo oito realizadas ao vivo e quatro gravadas antecipadamente, reunindo 22 autores, como os brasileiros Caetano Veloso e Itamar Vieira Júnior, a romancista britânica Bernardine Evaristo ou o nigeriano Chigozie Obioma.

Apesar da pandemia de covid-19 ter alterado o tradicional formato físico da Flip, que decorre anualmente no município brasileiro de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, o diretor artístico do evento, Mauro Munhoz, congratulou-se com a edição virtual, classificando a adesão do público como um "sucesso".