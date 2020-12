Covid-19

A farmacêutica chinesa Sino Biopharmaceutical anunciou hoje que vai investir o equivalente a 424 milhões de euros no desenvolvimento e produção da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo grupo chinês Sinovac, chamada CoronaVac.

Em comunicado, publicado no portal oficial da bolsa de Hong Kong, a Sino Biopharmaceutical revelou esperar que aquele montante financie o "desenvolvimento e a expansão das capacidades e da produção do CoronaVac", uma das quatro vacinas chinesas contra o novo coronavírus no estágio mais avançado dos ensaios clínicos.

A firma está confiante de que os seus fundos vão servir para "expandir rapidamente a capacidade de produção da vacina contra a covid-19, para satisfazer a aquisição pela República Popular da China, assim como globalmente".