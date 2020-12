Covid-19

A Alta-Comissária para a Covid-19 da Guiné-Bissau, Magda Nery Robalo, afirmou que os guineenses precisam de perceber que a pandemia afeta o "bolso das pessoas" e que por isso devem continuar a cumprir as regras de prevenção.

"É importante que os guineenses percebam que ainda que a covid-19 possa não ser, no fundo, o maior problema de saúde pública da Guiné-Bissau, leva-nos a fechar escolas, perturba a campanha do nosso principal produto de exportação, a castanha de caju, leva ao encerramento do aeroporto e da nossa economia", afirmou a epidemiologista.

"Agora é que vamos começar a sentir os efeitos negativos da pandemia na nossa economia, no bolso das pessoas, na vida das famílias e de cada um de nós", disse, em entrevista à Lusa.