Actualidade

As exportações da China aceleraram em novembro, devido à robusta procura externa, numa altura em que o país asiático é a única grande economia em pleno funcionamento, após ter superado a epidemia de covid-19.

Segundo dados divulgados hoje pelas alfândegas do país asiático, as exportações chinesas aumentaram 21,1% em novembro, face ao mesmo mês do ano anterior.

Trata-se de um ritmo de crescimento superior ao atingido em outubro, quando as exportações da China aumentaram 11,4%, em termos homólogos.