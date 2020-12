Actualidade

O município de Chongqing, no sudoeste da China, lançou hoje uma campanha contra violações das regras de segurança laboral nas minas locais, após a morte de 23 mineiros, na semana passada.

Tratou-se de um dos piores desastres recentes nas minas da China, que todos os anos regista dezenas de milhares de mortos em acidentes laborais.

A imprensa estatal informou que as autoridades locais foram convocadas para uma videoconferência no domingo, tendo-lhes sido ordenado que empreendam reformas profundas, após as mortes na mina de Diaoshuidong, que foram causadas pelo aumento letal dos níveis de monóxido de carbono.