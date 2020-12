Covid-19

As autoridades de saúde alemãs registaram 12.332 novas infeções pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, quase 1.200 a mais do que há uma semana, mas menos cerca de 5.500 do que no domingo, divulgou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 1.183.654, com 18.919 óbitos, tendo ocorrido 147 nas últimas 24 horas.

No início da semana, porém, os números tendem a ser menores, pois no fim de semana os laboratórios realizam menos exames e nem todos os Estados federais comunicam os seus dados.