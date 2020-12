Covid-19

A venda de queijo com Denominação de Origem Protegida (DOP) Serra da Estrela regista quebras na ordem dos 60%, na sequência da pandemia provocada pela covid-19, garantiu hoje a Estrelacoop - Cooperativa dos Produtores de Queijo da Serra da Estrela.

"Face à redução drástica das vendas das queijarias nossas associadas, registamos uma quebra superior a 60% e estamos a entrar numa fase crítica da nossa atividade. Caso não seja efetuada uma inflexão agora, durante o mês de dezembro, com as vendas do Natal, no limite, todo o circuito associado à produção do queijo Serra da Estrela DOP pode ser posto em causa", alertou a direção daquela associação, com sede em Celorico da Beira, distrito da Guarda.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta associação com sede em Celorico da Beira, distrito da Guarda, explicou que a situação está relacionada com o cancelamento das múltiplas feiras e eventos em todo o país, que noutros anos "garantiam vendas significativas".