Covid-19

A qualidade da formação médica poderá ser afetada por um projeto de portaria do Governo que prevê menos tempo, alteração de conteúdos e desvio de internos para combater a covid-19, alertou a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM).

Num comunicado enviado hoje, a direção da ANEM garantiu compreender a "excecionalidade do momento" que a pandemia impôs e a "necessidade de reforçar os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde" (SNS), mas não deixou de expressar a sua "extrema preocupação com a qualidade do futuro do ensino médico em Portugal".

"A formação geral é um momento formativo por excelência que habilita o médico ao exercício autónomo da Medicina. Não havendo acesso à especialidade para todos, este é, aliás, o único momento de prática tutorada que os futuros médicos têm antes de prestarem cuidados de saúde de forma autónoma e sem qualquer tipo de supervisão", pode ler-se na nota, que reiterou que "o ano da formação geral não pode ser menosprezado".