Actualidade

O Conselho da União Europeia (UE) adotou hoje pela primeira vez um regime global de sanções em matéria de direitos humanos, composto por uma decisão e um regulamento.

O quadro de medidas restritivas específicas aplica-se a atos tais como genocídio, crimes contra a humanidade e outras violações ou abusos graves dos direitos humanos (por exemplo, tortura, escravatura, execuções extrajudiciais, detenções ou prisões arbitrárias).

Outras violações ou abusos dos direitos humanos podem também ser abrangidos pelo âmbito do regime de sanções sempre que essas violações ou abusos sejam generalizados, sistemáticos ou de alguma forma preocupantes no que diz respeito aos objetivos da política externa e de segurança comum estabelecidos no Tratado da UE.