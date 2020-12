Covid-19

A cerca sanitária na vila açoriana de Rabo de Peixe, em vigor desde o dia 03, foi hoje prolongada até ao dia 13, resultado do "elevado potencial de transmissão comunitária ativa" de covid-19 naquela freguesia do concelho da Ribeira Grande.

Em nota à imprensa, o Governo dos Açores realça que, com esta decisão, permanece "proibida a circulação e permanência de pessoas na via pública na freguesia de Rabo de Peixe, exceto para deslocações necessárias e urgentes", previstas legalmente.

"Com base nesta decisão, é determinado o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino localizados na referida freguesia, de todos os estabelecimentos de restauração, bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo e com ou sem serviço de esplanada, assim como o cancelamento de todos os eventos de natureza cultural ou de convívio social alargado", prossegue o texto do executivo açoriano.