Actualidade

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) rejeitou o pedido feito pelo partido Juntos pelo Povo (JPP) de reforma e nulidade do acórdão que permite manter o mandato do presidente e de um vereador da maioria PSD/CDS-PP na Câmara da Maia.

"Todas as demais invocações representam erros de direito do acórdão não sindicáveis nesta sede por não serem fundamento de nulidade de acórdão [...] nem de reforma para além do já conhecido [...]. Em face de todo o exposto acordam os juízes deste STA em indeferir o pedido de nulidade e de reforma de acórdão na sua totalidade", lê-se no acórdão do STA, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

O Supremo considera que "não existe qualquer erro de direito que conduza à oposição entre os fundamentos e a decisão" nem "ocorre nulidade por falta de fundamentação, omissão ou excesso de pronúncia".