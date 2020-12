Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 07 dez 2020 (Lusa) - Portugal continental vai ser afetado a partir da tarde de hoje e até terça-feira por agitação marítima, vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura associadas à passagem da depressão Ernest, informou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) precisa que os efeitos da depressão Ernest em Portugal continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de hoje, prolongando-se até terça-feira. (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO TÍTULO E AO LONGO DO TEXTO O NOME DA DEPRESSÃO, QUE É ERNEST).

Estão previstas rajadas de vento até 70 quilómetros por hora no litoral a norte do Cabo Mondego e até 100 quilómetros por hora nas terras altas.