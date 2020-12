UE/Presidência

A transição digital da Europa e o impulso do mercado único digital serão duas grandes prioridades da presidência portuguesa da UE em matéria de telecomunicações, e "o momento alto" será a inauguração da ligação por cabo ao Brasil.

Hoje, na última reunião dos ministros das Telecomunicações da UE celebrada, por videoconferência, sob a atual presidência alemã do Conselho, Portugal, representado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apresentou as suas prioridades para o próximo semestre, destacando a importância da interconectividade internacional, enquanto "pilar fundamental para a Europa assegurar a liderança digital".

De acordo com uma nota do gabinete do ministro, na apresentação que fez aos seus homólogos europeus, Pedro Nuno Santos recordou que, por essa razão, "Portugal, em conjunto com outros Estados Membros, irá apresentar a 'European Data-Gateway Platforms Strategy'".