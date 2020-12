Actualidade

Analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo Banco Central do Brasil subiram a estimativa de inflação no país este ano de 3,54% para 4,21%, segundo informações divulgadas hoje no Boletim Focus.

Foi a 17.ª semana seguida de subidas e, agora, a previsão ficou acima da meta do Governo brasileiro para a inflação estipulada em 4% em 2020, com uma margem de tolerância de 1,5 pontos para mais ou para menos.

Os analistas esperam uma inflação de 3,34% em 2021, expectativa que se mantém abaixo da meta central estipulada pelo Governo brasileiro em 3,75%.