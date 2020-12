Actualidade

As Terras do Demo têm um "potencial imenso" por explorar, mas é preciso que os seis municípios da região de Viseu que o compõem se unam e dialoguem com os seus habitantes, defendeu hoje a investigadora Ana Lopes.

"Há muito potencial com o património literário e todas as tipologias que queira e, neste caso em concreto, há um potencial imenso que está completamente em bruto" nas Terras do Demo, disse à agência Lusa Ana Isabel Lopes.

Segundo explicou, "há muita pouca coisa que se faça em termos de sustentabilidade e políticas globais de valorização deste território e, em particular, com este pendor literário, porque quer se queira, quer não, Aquilino Ribeiro é uma figura incontornável" desta região.