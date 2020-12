5G

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) defendeu hoje que "o importante é que o país não se atrase no processo" do 5G, referindo que o regulador acompanha as contestações em tribunal "com toda a tranquilidade".

João Cadete de Matos falava em Alenquer, no distrito de Lisboa, na sessão de encerramento e balanço do processo de migração da rede de televisão digital terrestre (TDT) em Portugal continental, assinalada pela alteração do emissor na naquela autarquia.

Questionado sobre a contestação dos operadores em tribunal, o presidente da entidade reguladora disse que a "Anacom acompanha o processo com toda a tranquilidade", salientado que tudo o que tem sido feito foi no "estrito cumprimento da lei".