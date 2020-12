Actualidade

A Câmara de Oliveira do Bairro criou um banco de brinquedos na Biblioteca Municipal com o objetivo de facilitar as aprendizagens das crianças, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a autarquia liderada por Duarte Novo, no distrito de Aveiro, afirma que se trata de um novo serviço "especialmente dirigido a pais, terapeutas ou educadores de intervenção precoce".

"O Banco de Brinquedos Didáticos (...) é a concretização do projeto que ficou em segundo lugar na edição de 2019 do orçamento participativo de Oliveira do Bairro, proposto por Ana Skrypets, e vem facilitar o reforço das aprendizagens das crianças, com a possibilidade de poderem continuar a desenvolver diferentes competências em contexto familiar", informa.