Actualidade

A Herdade da Contenda venceu o Prémio Nacional de Paisagem 2020, anunciou hoje o município de Moura (Beja), distinção que será entregue na quarta-feira pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

A candidatura "Uma paisagem de referência na Raia - A Herdade da Contenda", da empresa municipal Herdade da Contenda, foi a escolhida entre 25 candidaturas colocadas à apreciação do júri por entidades de todo o país e vai, por isso, representar Portugal no Prémio da Paisagem do Conselho da Europa.

"Numa altura em que estamos a afirmar o concelho de Moura como destino diversificado, o prémio é um impulso enormíssimo para que a Herdade da Contenda tenha uma visibilidade maior não só a nível nacional, mas também internacional. É um reconhecimento importante, entre 25 candidaturas excelentes, para um projeto único e diferenciador", disse à Lusa o presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo.