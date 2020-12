Actualidade

O ministro da Defesa, Gomes Cravinho, reúne-se na quarta-feira, em Maputo, com o homólogo moçambicano, Jaime Bessa Neto, no âmbito de uma "visita de trabalho" sobre a cooperação bilateral nesta área e as relações entre Europa e África.

João Gomes Cravinho estará em Moçambique entre quarta e sexta-feira, a convite do homólogo Jaime Bessa Neto, com quem se reunirá na capital, Maputo, no primeiro dia da "visita de trabalho", indica uma nota do Ministério da Defesa Nacional.

A visita visa "abordar a Cooperação no Domínio da Defesa (CDD) existente entre os dois países, no âmbito da negociação de um novo Programa-Quadro", adianta o ministério da Defesa na mesma nota, sublinhando que o Acordo de Cooperação Técnica no Domínio Militar entre Portugal e Moçambique foi assinado, nesta mesma data, em 1988.