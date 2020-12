Actualidade

O avançado colombiano Jackson Martínez, que em Portugal representou FC Porto e Portimonense, anunciou hoje o final da carreira de futebolista, aos 34 anos, devido aos problemas recorrentes no tornozelo esquerdo, que o limitaram nas últimas épocas.

"Quero partilhar convosco a decisão de terminar a minha carreira de futebolista profissional, uma decisão difícil, mas, ao mesmo tempo, a mais sensata", publicou o agora ex-futebolista, na rede social Twitter.

O avançado colombiano, que nas duas últimas épocas jogou no Portimonense - embora já com manifestas dificuldades - lembrou o 'calvário' iniciado em 2015, quando se lesionou no tornozelo esquerdo, ao serviço da seleção do seu país, numa altura em que representava o Atlético de Madrid.