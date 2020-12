Covid-19

A Itália registou 13.720 casos de covid-19 e 528 mortes, nas últimas 24 horas, em consequência da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Desde 21 de fevereiro, quando se verificaram os primeiros casos da pandemia em Itália, já foram contabilizados 1.728.878 infeções e 60.606 mortes neste país.

Tal como sucedeu no nos últimos dois dias, Veneto (norte da Itália) é a região com mais casos em 24 horas (2.550), enquanto as restantes zonas de Itália apresentam números abaixo das 2.000 novas infeções por dia.