Covid-19

As autoridades de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, pretendem iniciar a vacinação em massa contra a covid-19, de forma gratuita, com o imunizante 'CoronaVac' em 25 de janeiro, antecipando-se ao plano do Governo central.

"No estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro de 2021. A fase 1, que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, e estará destinada a profissionais de saúde e de pessoas com idade acima de 60 anos", disse o governador de São Paulo, João Doria, numa conferência de imprensa.

Naquele que é o estado brasileiro mais afetado pela pandemia, a primeira fase do plano, que ainda depende da aprovação do imunizante que foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac pela Agência de Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil, prevê a vacinação de nove milhões de pessoas, que incluem a população do estado com idade superior a 60 anos, profissionais de saúde, 'quilombolas' (descendentes de antigos escravos africanos) e indígenas.