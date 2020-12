Actualidade

A prova olímpica dos 50 km marcha será substituída, a partir de 2024, por uma "prova mista" de atletismo ainda a definir, anunciou hoje o diretor dos desportos do Comité Olímpico Internacional (COI), Kit McConnell.

O objetivo é "chegar à paridade" entre o programa feminino e o masculino, na história do atletismo olímpico, disse aquele dirigente, após a reunião por videconferência do Comité Executivo do COI, hoje realizada.

A mais longa das provas de marcha é exceção no programa olímpico, já que é a única que não prevê classificação para as mulheres, ao contrário do que acontece no programa dos campeonatos do mundo e da Europa (em que a distância deve baixar para 35 km).