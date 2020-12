Covid-19

O Ministério da Saúde de Espanha contabilizou hoje 17.681 novos contágios pelo novo coronavírus desde sexta-feira, que elevam o número oficial para 1.702.328, com uma incidência acumulada nos últimos 14 dias de 215,1 casos por 100.00 habitantes.

De acordo com este último balanço, registaram-se no mesmo período mais 394 mortes, num total de 46.646 desde o início do surto epidémico.

De acordo com os dados do ministério, as comunidades com mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas foram o País Basco (282), Galiza (239), Madrid (216) e Catalunha (206). No total, foram indicados 1.800 novos casos desde domingo.