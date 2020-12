Actualidade

João Machava, um dos principais rostos da autoproclamada Junta Militar, uma dissidência armada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), aderiu ao processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), disse hoje à Lusa o porta-voz do principal partido da oposição.

José Manteigas avançou que João Machava, com patente de coronel, foi desmobilizado no quadro da desativação da base do braço armado da Renamo no distrito de Mabote, província de Inhambane, sul de Moçambique.

"Não tenho detalhes, mas é o único João Machava que tínhamos na base de Mabote. Foi, sim, desmobilizado", afirmou Manteigas.