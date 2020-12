Actualidade

Quarenta e oito refugiados provenientes da Turquia chegaram hoje a Portugal, no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das ONU para os Refugiados (ACNUR), elevando para 578 os já acolhidos em território nacional.

Segundo um comunicado conjunto dos gabinetes da ministra de Estado e da Presidência e do ministro da Administração Interna, dos 48 refugiados que hoje chegaram a Portugal, 28 são iraquianos e 20 sírios e correspondem a 11 famílias, havendo duas pessoas isoladas.

Destes 48 refugiados, 21 serão acolhidos em Loures, 10 em Almada, 10 em São João da Madeira, quatro em Lisboa e três em Braga, precisa a nota governamental